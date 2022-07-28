СМИ: в Якутске задержан военком города

В Якутске задержан военком города Афанасий Захаров. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, близкий к следствию. По его сведениям, в квартире военкома проведен обыск.

Информация о задержании Захарова ранее появилась в местных пабликах. Собеседник агентства уточнил, что военкома задержали накануне. Сегодня, 28 июля, ему должны избрать меру пресечения, добавил он.

Как сообщал «Новый День», в начале июля под уголовное преследование попал военный комиссар Крыма Юрий Лымарь. Ему вменили злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество. По данным ФСБ, военком «а денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу».

Обновлено в 8:37. По данным «Комсомольской правды – Якутск», военкома подозревают в превышении служебных полномочий. По версии следователей, он за деньги оформлял военные билеты. Расследование ведет военный следственный отдело СКР по Якутскому гарнизону.

Якутск, Наталья Петрова

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