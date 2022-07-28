Более 11,5 тыс. заболевших: в России – максимум новых случаев Covid-19 с 13 апреля

В России продолжился заметный рост числа новых заражений коронавирусом. За минувший день в стране выявлено 11 515 новых заболевших Covid-19. Это на 27,6% больше, чем накануне (9 027), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, суточный прирост заразившихся оказался максимальным с 13 апреля, когда было зарегистрировано 11 754 инфицированных.

Наибольшее число новых заболевших выявили в Москве – 4 477, Московской области – 1 242, а также в Санкт-Петербурге – 1 151. В пятерку регионов – лидеров по росту суточных заражений также вошли Ростовская область (252 заболевших) и Краснодарский край (211).

Вместе с тем, резкий подъем заболеваемости не привел к росту числа госпитализаций больных ковидом. Более того, количество госпитализированных даже снизилось. За сутки в больницы попал 1 491 человек, что на 8,4% меньше по сравнению с предшествующим днем (1 628).

Показатель суточной смертности от коронавируса продолжает держаться на уровне менее 50 случаев. За 24 часа зарегистрирован 41 летальный исход – на пять больше, чем накануне.

В то же время за сутки выздоровели 5 018 человек – это немного меньше, чем днем ранее (5 115).

На сегодняшний день в России выявлен 18 565 551 случай заражения коронавирусом. Скончались 382 313 человек, выздоровели – 17 958 463.

Напомним, с 1 июля в России отменили все антиковидные ограничения, в том числе масочный режим. 12 июля столичный оперштаб из-за роста заболеваемости призвал москвичей вновь начать носить маски в помещениях. А в Минздраве России рекомендовали пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями пройти ревакцинацию от коронавируса.

Заболеваемость Covid-19 в России пошла в рост после появления новых, более заразных подвидов «омикрон»-штамма коронавируса – ВА.4 и ВА.5, отмечали ранее в Роспотребнадзоре. Они, как указывают специалисты, вызывают в подавляющем числе случаев легкое течение болезни. В связи с этим в ведомстве не прогнозируют существенное изменение количества тяжелых случаев заболевания и госпитализаций.

Москва, Наталья Петрова

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