СКР и прокуратура проверят падение дерева на девочку в Серпухове

Дерево упало на 13-летнюю девочку в подмосковном Серпухове. Ребенка отвезли в больницу, а следователи и прокуратура начали проверку инцидента.
Около 16:50 часов 27 июля дерево упало на тротуар. По разным данным, причиной могла стать молния или сильный порыв ветра. Школьница пыталась убежать, но на нее попала большая ветка. Девочку доставили в больницу с открытым переломом ноги.
«Организовано проведение доследственной проверки. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы», – пояснили в подмосковном главке Следственного комитета.
Прокуратура региона проводит собственную проверку на предмет нарушений законодательства.
Серпухов, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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