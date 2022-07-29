Девять лет колонии: сын экс-главы Иркутской области осужден за крупную аферу

Сын бывшего губернатора Иркутской области, депутат регионального заксобрания и лидер фракции КПРФ Андрей Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей», – говорится в сообщении.

Помимо этого, осужденный лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственным полномочий, сроком на 2 года 11 месяцев.

Согласно материалам следствия, Левченко организовал группу, с состав которой входили директор подконтрольной ему ООО «Звезда» Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. ООО «Звезда» с использованием поддельных документов получила доступ к контрактам по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт в жилых домах в Иркутской области, полагают следователи. За работы платил региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Следствие считает, что Левченко и Хамуляк представляли фонду завышенную стоимость проведенных работ и закупленного оборудования.

В результате совместных действий фигуранты незаконно получили почти 1 млрд рублей. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере).

Хамуляк получил 8 лет колонии со штрафом в размере 1,3 млн рублей. Рябикин приговорен к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,3 млн рублей.

Иркутск, Наталья Петрова

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