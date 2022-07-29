В Мексике прохожие нашли закрытый трейлер с 400 мигрантами

Жители мексиканского штата Веракрус нашли на дороге брошенный трейлер, в котором были заперты порядка 400 человек. Люди в кузове начали ломать крышу, потому что у них заканчивался воздух.

Местные жители прибежали на шум и увидели грузовик с нелегальными мигрантами на шоссе Акаюкан-Саюла-де-Алеман. Они помогли людям внутри трейлера проделать в бортах и крыше дыры, чтобы выбраться. Большинство нелегалов разбежалось, прибывшие экстренные службы застали 93 человек, 12 отправили в больницу, сообщил телеканал Azteca.

По данным канала, в трейлере перевозили выходцев из Гондураса, Венесуэлы, Гватемалы, Гаити, и Сальвадора. Мигранты рассказали, что отправились в путь от границы с Гватемалой, из штата Чиапас. Высадить их должны были через две тысячи километров в городе Нуэво-Ларедо на границе с США. Когда их нашли, многие были обезвожены, страдали от высокого давления.

В конце июня в американском штате Техас нашли грузовик с нелегальными мигрантами. 46 были мертвы, еще 16 человек, в их числе четверо детей, отправлены в больницы с тепловым ударом и истощением.

Мехико, Наталья Рязанова

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