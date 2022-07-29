Схвачены украинские диверсанты: ФСБ заявила о предотвращении теракта в Липецке

В ФСБ России сообщили о предотвращении теракта в Липецке, готовившегося диверсантами запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор». Боевиков курировала Служба безопасности Украины. Диверсанты собирались взорвать самодельную бомбу на автостанции.

«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен теракт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района задержаны трое граждан Украины», – говорится в сообщении российской спецслужбы (цитата по ТАСС).

По данным ФСБ, задержанные – мужчина 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый за педофилию, и две женщины 1986 и 1978 годов рождения. Они «входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор» (запрещена в РФ) под патронажем Службы безопасности Украины», – отметили в спецслужбе.

В тайнике диверсантов обнаружены части самодельного взрывного устройства, а в их телефонах – переписка с активными участниками «Правого сектора» (запрещен в РФ).

В ФСБ сообщили, что участники диверсионной группы планировали взорвать мощную самодельную бомбу «в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка». На опубликованном спецслужбой видео, задержанный мужчина признался, что готовил теракт на автостанции «Сокол» по указанию руководства «Правого сектора» (запрещен в РФ).

Следователи ФСБ возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Участие в экстремистской организации» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Москва, Наталья Петрова

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