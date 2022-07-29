В Индии разбился истребитель МиГ-21

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился недалеко от города Бармер в штате Раджастан. Оба пилота погибли, пишет Times of India.

Вечером 29 июля военный самолет совершал тренировочный полет. Воздушное судно упало в поле, обломки загорелись, и огонь распространился вокруг. Когда спасатели смогли приблизиться к обломкам, оба пилота были мертвы.

Военное ведомство проводит расследование причин аварии. Для выяснения обстоятельств создана специальная судейская комиссия.

Ранее вертолет ВМС Тайваня рухнул при взлете на военной базе. Пострадали четыре человека, которые находились на борту.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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