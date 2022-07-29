Женщина пострадала при столкновении теплохода и катера под Саратовом

Теплоход «Лера» столкнулся с катером «Нептун» в поселке Затон Саратовской области. Одна женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

Инцидент случился за час до полуночи 28 июля. Катер с пятью людьми на борту врезался в теплоход и перевернулся. Четыре человека отделались испугом, а 27-летняя женщина попала в больницу в состоянии средней тяжести, рассказали в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета.

Управлявший катером мужчина сбежал до прибытия экстренных служб, ведется его розыск.

СКР проводит доследственную проверку: осмотрено место ЧП, опрошены очевидцы и потерпевшая, назначены экспертизы.

Ранее в Татарстане две лодки столкнулись на Волге. Один человек пострадал, еще один пропал без вести.

Саратов, Наталья Рязанова

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