В Казахстане наркоман угнал автомобиль приехавшей ему на помощь скорой

В Казахстане наркоман за вечер угнал три автомобиля, в том числе скорой помощи. Полицейским удалось задержать дебошира.

Инцидент произошел в Алма-Ате. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, угнал автомобиль BMW и врезался в Audi. Затем он доехал до города Есик, где выехал на встречную полосу движения и устроил еще одно ДТП с Toyota.

С места происшествия виновник аварии скрылся и через некоторое время угнал Nissan, за рулем которого не справился с управлением и опрокинулся. Прибывшие на место медики скорой пытались оказать помощь пострадавшему водителю, но тот изловчился, угнал автомобиль медбригады и поехал на нем обратно в Алма-Ату.

Задержать злоумышленника удалось с введением плана «Перехват». При этом полицейским пришлось гнаться за машиной скорой помощи.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

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