Признание вины не помогло экс-замглавы Минпросвещения Раковой выйти из СИЗО

Бывшая замглавы Минпросвещения России Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве и попросила смягчить меру пресечения – перевести из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил ее адвокат Вячеслав Жуковский на заседании Тверского суда Москвы, где в четверг рассматривался вопрос о продлении ареста Раковой.

«Марина Ракова дала признательные показания и написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб», – сказал адвокат, чьи слова приводит «Интерфакс». Защитник добавил, что Ракова просит суд перевести ее под домашний арест в связи с тем, что она признала вину.

Тверской суд Москвы меж тем отверг ходатайство защиты и продлил Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября, передает ТАСС. Ее гражданскому супругу Артуру Стеценко арест продлен до 5 октября.

Экс-замглавы Минпросвещения РФ обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей. Раковой вменяется три эпизода особо крупного мошенничества с денежными средствами ФНФРО.

Один из эпизодов связан с фиктивным трудоустройством ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 млн рублей. Сейчас он содержится в СИЗО.

По делу Раковой также были задержаны ректор «Шанинки» и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Позже по этому же делу были помещены под домашний арест ректор и проректор РАНХиГС Владимир Мау и Иван Федотов.

Накануне Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест Сергею Зуеву. Он полностью признал вину и возместил ущерб. В тот же день стало известно, что Владимиру Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде. По данным «Коммерсанта», Мау смягчили меру пресечения после того, как он дал признательные показания по одному из эпизодов дела Раковой.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»