По делу Раковой: ректору «президентской» академии заменили домашний арест на подписку о невыезде

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), одному из организаторов «Гайдаровского форума» Владимиру Мау, обвиняемому в крупном хищении, заменили домашний арест на подписку о невыезде. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило ТАСС.

«Следователь решил изменить Мау домашний арест на подписку о невыезде», – сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. Адвокат Мау Алексей Дудник не смог подтвердить или опровергнуть эти сведения.

Накануне сообщалось, что МВД направило в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении Мау домашнего ареста.

Ранее суд отправил ректора РАНХиГС под домашний арест до 7 августа. Он должен был отбывать его в своей квартире в Москве.

Как сообщал «Новый День», обвинение ректору было предъявлено 30 июня. Ранее, 20 мая, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого является экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Экс-чиновник обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей.

В мае правоохранительные органы проводили обыски у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС.

Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.

Как следует из материалов дела, Ракова дала показания на Мау. Следствие провело очную ставку между ними, в ходе которой ректор отверг обвинения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»