На Алтае экс-министра здравоохранения задержали за взятки

В Республике Алтай по подозрению во взяточничестве был задержан бывший министр здравоохранения республики Павел Решетов. Возбуждены несколько уголовных дел.

У правоохранительных органов есть сведения, что чиновник за вознаграждение заключал с коммерческими компаниями прямые контакты на поставку оборудования. Сегодня экс-министра задержали сотрудники УФСБ по Республике Алтай.

Павел Решетов возглавлял Министерство здравоохранения в Республике Алтай с августа по декабрь 2018 года. После чего перешел на работу в Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, а в феврале текущего года он возглавил Кош-Агачскую районную больницу.

Стоит отметить, что в марте 2021 года задержали главу алтайского минздрава Сергея Коваленко за получение взятки при покупке медицинского оборудования. В ходе обысков выяснилось, что министр прятал полученные деньги в уличном туалете. В деревянном строении под досками правоохранители обнаружили тайник с почти 6 млн рублей.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

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