На Дальнем Востоке оценили ущерб от паводков в 3 млрд рублей

Дальневосточные регионы подсчитали ущерб от наводнений, случившихся в июле и августе. Предварительная сумма в трех субъектах превышает три миллиарда рублей.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время совещания по ликвидации последствий ЧС с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что ущерб от двух волн паводков оценили в 1,8 млрд рублей. Всего пострадали 5046 человек, подтоплены 1747 домов, вода смыла 14 мостов и повредила 81 участок автодорог общей протяженностью 60 км. Региональные власти выделили 55,61 млн рублей на выплаты пострадавшим.

По данным правительства Амурской области, наводнение в начале июля нанесло урон на 1,2 млрд рублей. Около 136 домов оказались подтоплены, 280 человек, в их числе 83 ребенка, эвакуированы. Стихия повредила девять мостов, 24 участка автомобильных дорог, пять из них все еще подтоплены. Ведутся аварийно-восстановительные работы, оказывается помощь пострадавшим от паводков.

Правительство Якутии оценило ущерб от стихии в 300 млн рублей. В Кобяйском и Верхоянском районах пострадало 447 жилых домов, 18 социально значимых объектов. Паводком повреждено почти три километра региональных дорог, 27 км – муниципальных, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«В текущем году пострадали населенные пункты в девяти субъектах округа: в Бурятии, Якутии, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, в Чукотском АО и Еврейской автономной области. Особого внимания требует обстановка в Амурской области», – сказал Михаил Мишустин во время совещания.

Он напомнил, что за последние 10 лет регион пережил восемь крупных наводнений. Глава правительства РФ отметил, что необходимы системные меры для снижения риска чрезвычайных ситуаций. Стенограмма совещания опубликована на сайте кабмина.

Москва, Наталья Рязанова

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