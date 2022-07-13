российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 июля 2022, 11:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Якутии из-за ливней прорвало дамбу и затопило город

В Якутии из-за сильных ливней прорвало дамбу и затопило город Верхоянск. В районе объявлен режим ЧС. В домах временно отключили электричество. Об этом сообщает районная администрация.

В зону паводка попали все улицы и придворовые территории в городе Верхоянск. «Из-за угрозы аварий на линии электропередач и подстанции в половине домов социальных объектов за короткое время приостановлена подача электроэнергии», – говорится в сообщении.

В оперативном штабе Якутии уточнили, что паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению. Уровень воды превышен и в селе Борунук. Через пару дней вода должна уйти ниже по течению реки Яны, считают специалисты.

Ранее в зоне паводка оказалось село Себян-Кюель Кобяйского района, которое на данный момент освободилось от воды. Также были подтоплены села Токума, Суордах, Бетенкес и Томтор Верхоянского района.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

В Пакистане 25 человек стали жертвами паводка / В Австралии 50 тысяч человек покинули дома, спасаясь от наводнения / В Индии жертвами наводнения стали более 70 человек / Власти Окинавы эвакуируют 115 тыс. человек из-за угрозы наводнений / В Мексике 11 человек погибли из-за урагана «Агата» / В Бразилии 44 человека погибли, 56 пропали без вести после ливней / В России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов / На Филиппинах число жертв шторма выросло до 137 человек, пострадавших – до 1,5 млн

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,