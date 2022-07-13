В Якутии из-за ливней прорвало дамбу и затопило город

В Якутии из-за сильных ливней прорвало дамбу и затопило город Верхоянск. В районе объявлен режим ЧС. В домах временно отключили электричество. Об этом сообщает районная администрация.

В зону паводка попали все улицы и придворовые территории в городе Верхоянск. «Из-за угрозы аварий на линии электропередач и подстанции в половине домов социальных объектов за короткое время приостановлена подача электроэнергии», – говорится в сообщении.

В оперативном штабе Якутии уточнили, что паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению. Уровень воды превышен и в селе Борунук. Через пару дней вода должна уйти ниже по течению реки Яны, считают специалисты.

Ранее в зоне паводка оказалось село Себян-Кюель Кобяйского района, которое на данный момент освободилось от воды. Также были подтоплены села Токума, Суордах, Бетенкес и Томтор Верхоянского района.

Якутск, Зоя Осколкова

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