Суд вынесет решение по делу падения MH17 на Украине 17 ноября

Голландский суд объявил предварительную дату вынесения решения по уголовному делу о крушении лайнера рейса MH17 на Украине. Оглашение вердикта состоится 17 ноября.

«17 ноября выбрано в качестве предварительной даты вынесения решения по уголовному делу MH17», – говорится в сообщении суда в сервисе микроблогов.

Процедура оглашения может занять половину дня.

Напомним, Boeing «Малайзийских авиалиний» летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но упал в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек, бывшие гражданами 10 государств. Инцидент случился 17 июля 2014 года, на его расследование потребовалось несколько лет, и результаты расследования восприняты неоднозначно. Рассмотрение дела в суде началось 9 марта 2020 года, а весной 2021 года суд предупредил, что ожидать приговор следует в 2022 году.

Подсудимых четверо: экс-глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Всех обвинили в доставке из России на Украину зенитной установки «Бук», из которой якобы был сбит лайнер.

ПАСЕ 23 июня приняла резолюцию, что рейс МН17 был сбит российской ракетой «Бук», предоставленной «военным формированиям, контролируемым РФ». ПАСЕ призвала Москву извиниться перед семьями погибших пассажиров и экипажа.

МИД РФ обвинил суд и прокуратуру в двойных стандартах. Так, утверждения США и Украины принимают на веру, а подсудимым отказано в приобщении доказательств их невиновности. В частности, суд не потребовал от США снимки со спутников, а родственникам погибших отказали в иске к Киеву, который во время боевых действий в 2014 году не закрыл небо над Донецком.

Москва, Наталья Рязанова

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