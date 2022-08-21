В Сомали 40 человек стали жертвами нападения на отель Hayat, десятки ранены

В результате нападения боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо погибли, по разным данным, от 30 до 40 человек. Десятки человек получили ранения.

Террористы ворвались в отель вечером 19 августа. Перед этим у входа в гостиницу сдетонировали два начиненных взрывчаткой автомобилей. Операция по освобождению отеля продолжалась до минувшей ночи.

СМИ сообщают, что здание отеля полностью освобождено от боевиков, они уничтожены, передает «Интерфакс». Официальной информации на этот счет пока не поступало.

По данным издания Somali Guardian, в результате теракта погибли по меньшей мере 30 человек. Среди жертв – владелец отеля. В числе пострадавших есть бывшие госслужащие.

Согласно информации других СМИ, погибли не менее 40 человек, ранены 70 человек.

Могадишо, Наталья Петрова

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