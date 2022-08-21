российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 21 августа 2022, 14:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Сомали 40 человек стали жертвами нападения на отель Hayat, десятки ранены

В результате нападения боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо погибли, по разным данным, от 30 до 40 человек. Десятки человек получили ранения.

Террористы ворвались в отель вечером 19 августа. Перед этим у входа в гостиницу сдетонировали два начиненных взрывчаткой автомобилей. Операция по освобождению отеля продолжалась до минувшей ночи.

СМИ сообщают, что здание отеля полностью освобождено от боевиков, они уничтожены, передает «Интерфакс». Официальной информации на этот счет пока не поступало.

По данным издания Somali Guardian, в результате теракта погибли по меньшей мере 30 человек. Среди жертв – владелец отеля. В числе пострадавших есть бывшие госслужащие.

Согласно информации других СМИ, погибли не менее 40 человек, ранены 70 человек.

Могадишо, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

«Версию можно считать доказанной»: эксперт рассказал об искусственном происхождении коронавируса / «Лицемерный треп»: при косвенной поддержке США в Афганистане утроилось число боевиков / «Примкнули и финансировали»: в Подмосковье будут судить участников террористической ячейки / Серпуховский суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии / Спецслужбы задержали пособников террористов в пяти регионах России / В Карачаево-Черкесии задержали 11 исламистов и изъяли арсенал оружия / Боевики в Афганистане атаковали аэродром Баграм / В вузах России будут обучать борцов с терроризмом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм,