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Понедельник, 22 августа 2022, 11:56 мск

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В России задержали смертника, планировавшего теракт в Индии

Российские спецслужбы задержали члена запрещенной террористической организации «Исламское государство». Мужчина готовился выехать в Индию, чтобы совершить там теракт.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, выходец из страны Центрально-Азиатского региона был завербован в Турции одним из главарей «ИГ» (запрещена в РФ) в качестве смертника. Кроме того, идеологическая обработка проводилась дистанционно через мессенджер.

В результате мужчина дал присягу на верность террористам и выехал в Россию, где должен был оформить документы, а затем вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта в отношении одного из представителей правящих кругов страны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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