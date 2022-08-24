Житель Башкирии расправился с женой и сыновьями-инвалидами

В Башкирии 61-летнего мужчину подозревают в убийстве жены и двух взрослых сыновей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление было совершено накануне вечером в городе Салават. Глава семейства поссорился со своими 38-летними сыновьями, которые являются инвалидами I и II группы из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Мужчина достал нож и нанес несколько ударов. На шум прибежала супруга злоумышленника и попыталась его остановить, но муж и ее несколько раз ударил ножом в шею, голову и грудь.

Пострадавшие мужчины скончались на месте, а женщина от полученных травм умерла в больнице.

Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном и сообщил, что был состоянии алкогольного опьянения, а бытовые конфликты с сыновьями возникали неоднократно.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование находится на контроле руководства следственного управления республики.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»