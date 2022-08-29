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Понедельник, 29 августа 2022, 15:44 мск

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В Китае жених погиб от удара молнии

В Китае жених погиб от удара молнии во время свадебной фотосессии. Об этом сообщает South China Morning Post.

Съемки для свадебного альбома проходили на горе Юйлунсюэшань – популярной туристической локации. Как правило, в этом месте будущие молодожены проводят фотосессии незадолго до основного торжества.

В этот раз погода быстро испортилась и начался ливень с грозой. Люди вокруг даже не успели среагировать, как жених уже лежал без сознания на земле.

Медики констатировали смерть пострадавшего. Отмечается, что находившиеся рядом родственники и съемочная группа никаких травм не получили.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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