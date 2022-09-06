Врачи Белая и Сушкевич приговорены к 9,5 и 9 годам колонии по делу об убийстве младенца

Московский областной суд приговорил к 9,5 и 9 годам колонии общего режима калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве недоношенного младенца в роддоме. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Кроме того, суд запретил осужденным заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет после освобождения.

Гособвинение просило для подсудимых по 13 лет лишения свободы.

В последнем слове медики заявили, что не совершали убийства и просили суд распустить коллегию присяжных, на которых, по их мнению, оказала давление сторона обвинения.

Защиты осужденных заявила, что не согласна с приговором и будет обжаловать его, передает «Бизнес FM».

Ранее, 24 августа присяжные большинством голосов признали вину подсудимых доказанной. Обеих сочли не заслуживающими снисхождения. Такой вердикт был вынесен после повторного рассмотрения резонансного дела в Московском областном суде.

В 2020 году коллегия присяжных вынесла по делу калининградских медиков оправдательный вердикт, но решение было отменено и дело направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2018 года женщина родила в калининградском роддоме мальчика с массой тела 700 граммов. Младенцу требовалось введение дорогостоящего препарата. По версии следователей, и.о. главврача Елена Белая и реаниматолог-неонатолог Элина Сушкевич сговорились убить ребенка, чтобы не ухудшать статистику медучреждения. Белая привлекла врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, приехавшую в составе реанимационной бригады, для оказания помощи ребенку и дальнейшей транспортировки в перинатальный центр, чтобы ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат», в результате чего новорожденный скончался.

Сушкевич было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Белую обвинили в организации преступления ( ч. 3 ст. 33 УК РФ). Оба медика вину не признали.

После возбуждения уголовного дела по всей России прошли акции в защиту Сушкевич и Белой. Врачи сочли несправедливыми обвинения в адрес коллег.

Москва, Наталья Петрова

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