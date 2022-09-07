В Туве воспитанников кадетского корпуса обвинили в убийстве

В Туве двое воспитанников кадетского корпуса обвиняются в убийстве 18-летнего юноши. Об этом сообщает прокуратура республики.

Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу на окраине Кызыла. «Установлено, что данные повреждения нанесены потерпевшему 04 сентября несовершеннолетними воспитанниками ГБОУ «Республиканская школа-интернат Тувинский кадетский корпус», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Двух подозреваемых арестовали, решается вопрос о мере пресечения для третьего фигуранта дела.

Отмечается, что в корпусе неоднократно проводились проверки по фактам самовольного ухода воспитанников, ненадлежащей профилактической работы и иным нарушениям закона. Однако никаких мер принято не было. В результате на территорию приходили посторонние, а детям было доступно спиртное.

«По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Тувинского кадетского корпуса... возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", – уточнили в прокуратуре.

Кызыл, Зоя Осколкова

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