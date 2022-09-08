Житель Чувашии убил соседа карандашом

В Чувашии мужчину подозревают в убийстве соседа по общежитию. Злоумышленник расправился с жертвой с помощью карандаша. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление было совершено 3 сентября. Пьяный мужчина поссорился с соседом и нанес ему два удара карандашом в шею. «Одно из ранений повредило вену, в результате потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени», – сообщили следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый попытался скрыться, но его задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Чебоксары, Зоя Осколкова

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