Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

На границе Армении и Азербайджана обстановка вновь накалилась. Министерства обороны обеих стран выступили с обвинениями в нарушении перемирия, достигнутого накануне.

Минобороны Армении заявило, что противник применил беспилотники направлении Джермука, а также начал наступательные действия в направлениях Джермук и Верин Шоржа с применением артиллерии, минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В свою очередь оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций. «Нарушив договоренность о прекращении огня, Вооруженные силы Армении ночью и утром 14 сентября подвергли обстрелу из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии в Лачинском и Кельбаджарском районах», – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Столкновения Армении и Азербайджана возобновилось в ночь на 13 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении конфликта. В результате десятки человек погибли и были ранены. В этот же день была достигнута договоренность о прекращении огня, а поздно вечером ОДКБ по итогам онлайн-заседания решила направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки обстановки на границе.

Баку, Ереван, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»