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Среда, 14 сентября 2022, 16:58 мск

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В Дагестане сотрудник МВД застрелил двух человек

В Дагестане сотрудник МВД убил двух человек и покончил с собой. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

По данным полиции, убийство было совершено в городе Буйнакск. Сотрудник экспертно-криминалистического центра республиканского МВД в ходе возникшего конфликта произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину. От полученных ранений они скончались на месте. Затем мужчина совершил суицид.

«По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, – говорится в сообщении. – Собранный материал передан по подследственности в СУ СК России по Республике Дагестан».

Как уточняют местные СМИ, сотрудник МВД застрелил отца и сестру бывшей жены. Предположительно, он использовать табельное оружие. При этом мотивы мужчины остаются неизвестными.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,