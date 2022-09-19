В Красноярске школьник застрелил друга из ружья деда

В Красноярском крае 12-летний школьник убил своего приятеля из ружья. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в деревне Рудяное в Канском районе. Мальчик нашел ключи от сейфа дедушки, взял оттуда ружье и пошел на прогулку. По пути подросток встретил знакомого.

Школьник случайно выстрелил и попал приятелю в голову. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. Подросток попытался спрятать тело, прикрыв его ветками, а сам пошел домой, где положил ружье в сейф.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»