Шойгу: с начала СВО на Украине погибли 5937 российских военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери российской армии в ходе спецоперации на Украине. По его словам, в боевых действиях погибли 5937 человек.
«Наши потери на сегодняшний день – это погибших 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», – сказал глава оборонного ведомства.
Он также добавил, что из общего количества раненых медикам удалось больше 90% вернуть в строй.
Тем временем, по словам Шойгу, Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. Там идет четвертая волна мобилизации.
«Набор иностранных наемников идет «под государевой опекой». За все время на Украине погибло больше 2000 наемников», – добавил министр.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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