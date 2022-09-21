Шойгу: с начала СВО на Украине погибли 5937 российских военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери российской армии в ходе спецоперации на Украине. По его словам, в боевых действиях погибли 5937 человек.

«Наши потери на сегодняшний день – это погибших 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», – сказал глава оборонного ведомства.

Он также добавил, что из общего количества раненых медикам удалось больше 90% вернуть в строй.

Тем временем, по словам Шойгу, Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. Там идет четвертая волна мобилизации.

«Набор иностранных наемников идет «под государевой опекой». За все время на Украине погибло больше 2000 наемников», – добавил министр.

Москва, Зоя Осколкова

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