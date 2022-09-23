российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 сентября 2022, 13:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Казахстане 15 школьников попали в больницу из-за перцового баллончика

В одной из школ Казахстана распылили перцовый газ. В результате 15 учеников попали в больницу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в поселке Ленинский Павлодарской области. Неизвестный применил перцовый баллончик на втором этаже здания школы. Всех детей и сотрудников эвакуировали. На место прибыли две кареты скорой помощи, сотрудники полиции и экстренных служб.

Медицинская помощь понадобилась 15 школьникам. Врачи диагностировали отравление средней степени тяжести. После необходимых процедур всех детей отправили домой. Никто из них не нуждался в лечении.

Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность виновника.

Астана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Казахстан

«Ситуация на особом контроле»: увеличился поток россиян, выезжающих в Казахстан / Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября / В Казахстане два ребенка погибли, четверо пострадали в ДТП с автобусом / В Казахстане переименовали столицу и ввели семилетнее президентство / В Казахстане одобрили поправки о семилетнем президентстве и переименовании столицы / В Казахстане четверо погибли при пожаре в оружейном магазине / Токаев предложил провести досрочные выборы президента и парламента / На границе Китая с Казахстаном произошло землетрясение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Общество, Скандалы и происшествия, Казахстан,