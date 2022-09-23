В Казахстане 15 школьников попали в больницу из-за перцового баллончика

В одной из школ Казахстана распылили перцовый газ. В результате 15 учеников попали в больницу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в поселке Ленинский Павлодарской области. Неизвестный применил перцовый баллончик на втором этаже здания школы. Всех детей и сотрудников эвакуировали. На место прибыли две кареты скорой помощи, сотрудники полиции и экстренных служб.

Медицинская помощь понадобилась 15 школьникам. Врачи диагностировали отравление средней степени тяжести. После необходимых процедур всех детей отправили домой. Никто из них не нуждался в лечении.

Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность виновника.

Астана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»