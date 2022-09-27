В Турции произошел теракт у полицейского участка

В турецком городе Мерсине произошло вооруженное нападение на здание полиции. По предварительным данным, один полицейский погиб. Местные власти квалифицируют инцидент как теракт.

Как сообщает телеканал A Haber, нападение было совершено ночью. Преступники пытались проникнуть в здание полиции, а когда столкнулись с сопротивлением, завязалась перестрелка. Предположительно, нападавших было трое.

Кроме того, женщина-смертница пыталась проехать к участку на заминированном автомобиле, бомба сдетонировала неподалеку от здания. Еще одно взрывное устройство обнаружили в сумке на месте взрыва. Позже саперы уничтожили вторую бомбу контролируемым взрывом.

В результате нападения погиб один полицейский. Еще один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Один из подозреваемых задержан, его сообщники разыскиваются. «Уже известно, какая террористическая организация стоит за этим», – цитирует главу МВД Турции Сулеймана Сойлу агентство Anadolu.

Анкара, Зоя Осколкова

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