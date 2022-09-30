Россиянину из Европы прислали наркотики в коробке с детским конструктором

Наркотики стоимость два млн рублей нашли сотрудники Федеральной таможенной службы в коробке с детским конструктором, который прислали из Евросоюза. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, больше пяти тысяч таблеток «Алпразолама» и «Диазепама» были отправлены в Россию из Европы. Наркотики спрятали в игрушки и залили монтажной пеной.
Получателя посылки задержали, им оказался 22-летний житель Московской области. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров в крупном размере». Теперь молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.
Москва, Зоя Осколкова
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