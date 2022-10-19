российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Под Оренбургом пограничник расстрелял жену из автомата

В Оренбургской области обнаружили тело 32-летней женщины с огнестрельными ранениями. В убийстве подозревают ее супруга военнослужащего.

Преступление было совершено в селе Изобильное, неподалеку от российско-казахстанской границы. Как сообщили очевидцы, 36-летний пограничник расстрелял из своего автомата жену, а затем пытался покончить с собой.

От полученных ранений женщина скончалась на месте, передает телеграм-канал Baza. Ее мужа доставили в реанимацию, врачи пытаются спасти ему жизнь.

Военно-следственная прокуратура начала проверку произошедшего, все обстоятельства устанавливаются. По словам сослуживцев виновника трагедии, преступление было совершено на почве ревности.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

Столичный суд приговорил убийц бывшей учительницы музыки к 18 годам колонии / В Грузии при стрельбе в ресторане погиб гражданин Турции / Москвич вывез в лес и задушил бывшего бойфренда своей сожительницы / В Канаде зарезали помогавшую бездомным сотрудницу полиции / Санитар подмосковного дома престарелых убил постояльца / Организатор и исполнитель заказного убийства арестованы в Подмосковье / Труп подростка без одежды нашли на востоке Москвы / Дело об убийстве охранника столичного метро спустя 10 лет дойдет до суда

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,