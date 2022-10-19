Под Оренбургом пограничник расстрелял жену из автомата

В Оренбургской области обнаружили тело 32-летней женщины с огнестрельными ранениями. В убийстве подозревают ее супруга военнослужащего.

Преступление было совершено в селе Изобильное, неподалеку от российско-казахстанской границы. Как сообщили очевидцы, 36-летний пограничник расстрелял из своего автомата жену, а затем пытался покончить с собой.

От полученных ранений женщина скончалась на месте, передает телеграм-канал Baza. Ее мужа доставили в реанимацию, врачи пытаются спасти ему жизнь.

Военно-следственная прокуратура начала проверку произошедшего, все обстоятельства устанавливаются. По словам сослуживцев виновника трагедии, преступление было совершено на почве ревности.

Оренбург, Зоя Осколкова

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