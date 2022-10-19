В Грузии при стрельбе в ресторане погиб гражданин Турции

В Грузии произошла стрельба у входа в ресторан. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Инцидент произошел в Батуми минувшей ночью. Вооруженный автоматом мужчина выпустил очередь по одному из посетителей ресторана. Пострадавший с ранениями головы и груди был доставлен в больницу, где скончался. Известно, что погибший является гражданином Турции.

Кроме того, еще три человека были госпитализированы. Они были ранены осколками разбитого выстрелами стекла.

На месте работают криминалисты. По основной версии, поводом для убийства стала личная неприязнь нападавшего. Уголовное дело возбуждено по статьям «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельства», а также «Противоправные приобретение и хранение огнестрельного оружия».

Позже стало известно, что полиция задержала четыре человека, которые могут быть причастны к совершенному преступлению.

Батуми, Зоя Осколкова

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