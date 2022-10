Суд удовлетворил иск Дерипаски к Навальному и его соратникам

Зеленоградский суд Москвы в среду, 26 октября, удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному, его соратникам и трем изданиям, – сообщает ТАСС.

Представитель бизнесмена Алексей Мельников сказал агентству: «Суд удовлетворил иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному».

Истец требовал опровержения информации, которую он считает порочащей его честь и достоинство.

Следует напомнить, что ранее Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Навальному, его соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих, а также к изданиям The Insider*, New Lines и Associated Newspapers Limited.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами искового заявления, поводом для подачи иска стал видеоролик на YouTube-канале Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров?», а также материалы на ту же тему, размещенные в изданиях The Insider и New Lines.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

