Житель Красноярского края погиб во время дуэли

В Красноярском крае двое мужчин устроили перестрелку из-за женщины. В результате один из них погиб. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Конфликт между двумя жителями города Назарово возник на почве ревности. Мужчина, находящийся в состоянии бракоразводного процесса со своей женой, договорился о встрече с оппонентом, состоящим с этой женщиной в близких отношениях, в районе коммунального моста.

Оба прибыли на место вооруженными. Муж прихватил с собой ружье, а его соперник взял револьвер. В результате любовник был ранен в грудь, живот и голову. От полученных травм от скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ревнивца задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Красноярск, Зоя Осколкова

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