российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 ноября 2022, 11:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Самаре мужчина зарезал сотрудницу полиции за отказ в знакомстве

Житель Самары напал с ножом на сотрудницу полиции. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

Инцидент произошел накануне рано утром. Мужчина встретил сотрудницу правоохранительных органов на улице и предложил ей познакомиться. По всей видимости, идея женщине не понравилась, свой отказ она сопроводила пощечиной.

Отверженный мужчина достал нож и ударил даму в грудь, а затем скрылся. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

В городе объявили план «Перехват» и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Самара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Рыбинске вооруженный ножом мужчина убил сотрудницу в школе / Басманный суд заочно арестовал убийцу Дарьи Дугиной / Убийца складывал трупы своих жертв в «заброшке» на востоке Москвы / Житель Красноярского края погиб во время дуэли / В Мексике пес бродил по городу с человеческой головой в зубах / Дело о расстреле криминального авторитета в столичном фитнес-клубе направят в суд / Племянник зарезал пенсионерку на западе столицы / В Торонто один подросток погиб, второй ранен в перестрелке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,