В Самаре мужчина зарезал сотрудницу полиции за отказ в знакомстве

Житель Самары напал с ножом на сотрудницу полиции. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.
Инцидент произошел накануне рано утром. Мужчина встретил сотрудницу правоохранительных органов на улице и предложил ей познакомиться. По всей видимости, идея женщине не понравилась, свой отказ она сопроводила пощечиной.
Отверженный мужчина достал нож и ударил даму в грудь, а затем скрылся. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.
В городе объявили план «Перехват» и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Самара, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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