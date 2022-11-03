В Самаре мужчина зарезал сотрудницу полиции за отказ в знакомстве

Житель Самары напал с ножом на сотрудницу полиции. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

Инцидент произошел накануне рано утром. Мужчина встретил сотрудницу правоохранительных органов на улице и предложил ей познакомиться. По всей видимости, идея женщине не понравилась, свой отказ она сопроводила пощечиной.

Отверженный мужчина достал нож и ударил даму в грудь, а затем скрылся. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

В городе объявили план «Перехват» и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Самара, Зоя Осколкова

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