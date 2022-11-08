В Алтайском крае задержали вербовщика террористов

В Алтайском крае задержали иностранца, которого подозревают в вербовке в ряды боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

«Мужчина осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность организации. В ходе бесед он оправдывал методы организации по борьбе с неверными, пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности», – говорится в сообщении.

При этом подозреваемый призывал своего собеседника выехать за пределы страны и вступить в запрещенную группировку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Вовлечение лица в деятельность террористической организации». В данный момент мужчина находится под стражей по решению Центрального районного суда Барнаула.

Барнаул, Зоя Осколкова

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