российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 ноября 2022, 11:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Алтайском крае задержали вербовщика террористов

В Алтайском крае задержали иностранца, которого подозревают в вербовке в ряды боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

«Мужчина осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность организации. В ходе бесед он оправдывал методы организации по борьбе с неверными, пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности», – говорится в сообщении.

При этом подозреваемый призывал своего собеседника выехать за пределы страны и вступить в запрещенную группировку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Вовлечение лица в деятельность террористической организации». В данный момент мужчина находится под стражей по решению Центрального районного суда Барнаула.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

ФСБ задержала группу диверсантов с Украины в Херсонской области / Курские села попали под обстрел ВСУ / Специалисты констатировали полное разрушение 250 метров первой нитки «Северного потока – 1» / Медведев назвал возможным возвращение смертной казни для диверсантов / Басманный суд заочно арестовал убийцу Дарьи Дугиной / Суд оставил под стражей еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту / Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте одного из фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту / Украинские националисты планировали теракт на Ставрополье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,