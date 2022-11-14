В Турции россиянин разбился насмерть, упав с балкона

Российский турист погиб, выпав из балкона отеля в Турции. Об этом сообщает издание Habertürk.

Несчастный случай произошел в Белеке. 41-летний гражданин России отдыхал в пятизвездочном отеле популярного курортного поселка Богазкент. В какой-то момент он потерял равновесие и выпал из балкона своего номера.

Сотрудники отеля вызвали бригаду скорой помощи, но несмотря на усилия врачей пострадавший скончался от полученных травм.

Тело россиянина отправили в морг Антальи для проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Анталья, Зоя Осколкова

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