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Среда, 16 ноября 2022, 11:41 мск

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Гражданку Польши с дипломатическим статусом задержали за контрабанду алкоголя

В России задержали гражданку Польши, которая получила взятку за подготовку документов, освобождающих алкогольную продукцию от таможенных платежей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«При получении взятки в размере 20 тыс. евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом – гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва», – сообщили в спецслужбе.

Министерство иностранных дел РФ объявило полячку «неприемлемым лицом», ей предложено покинуть территорию России в течение недели.

Кроме того, в ходе расследования был установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое россиян, которые причастны к организации каналов незаконного ввоза спиртного. Изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн и стоимостью свыше двух млн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Алкоголь

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