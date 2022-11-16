Гражданку Польши с дипломатическим статусом задержали за контрабанду алкоголя

В России задержали гражданку Польши, которая получила взятку за подготовку документов, освобождающих алкогольную продукцию от таможенных платежей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«При получении взятки в размере 20 тыс. евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом – гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва», – сообщили в спецслужбе.

Министерство иностранных дел РФ объявило полячку «неприемлемым лицом», ей предложено покинуть территорию России в течение недели.

Кроме того, в ходе расследования был установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое россиян, которые причастны к организации каналов незаконного ввоза спиртного. Изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн и стоимостью свыше двух млн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

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