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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:16 мск

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В Брюсселе задержали российских музыкантов

В Брюсселе задержали приехавших на фестиваль российских музыкантов. Россиян отказались пускать в страну, а их визы аннулировали. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сергей Храмцевич и Евгений Горбунов прилетели в Брюссель вчера утром, чтобы принять участие в местном фестивале Fifty Lab Festival, который проходит с 16 по 18 ноября. Однако на паспортном контроле музыкантов задержали. Пограничники решили, что у россиян недостаточно оснований для прохождения шенгенской зоны.

В результате визы исполнителей были аннулировали, а их самих отправили в помещение, где находятся люди без права съезда. Предположительно, они пробудут там до 20 ноября. Телефоны у музыкантов забрали и выдают лишь изредка.

В настоящее время неясно, с чем связаны действия бельгийских пограничников. Месяц назад Горбунов и Храмцевич уже ездили в евротур, но тогда подобных проблем не возникало.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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