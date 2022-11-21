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Понедельник, 21 ноября 2022, 16:48 мск

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В Чечне сотрудника ГИБДД зарезали во время намаза

В столице Чечни злоумышленник напал с ножом на сотрудника ГИБДД и смертельно ранил, а затем пытался сбежать с табельным оружием. Убийцу застрелили.

Преступление было совершено сегодня утром в центре Грозного, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения», – написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Затем преступник взял табельное оружие полицейского и попытался сбежать, но был застрелен. По предварительной информации, злоумышленник действовал один, его личность устанавливается.

Полицейские в настоящее время отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы совершенного преступления, проводятся оперативные мероприятия.

Грозный, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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