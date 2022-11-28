Житель Пензенской области облил брата бензином и поджег

В Пензенской области 39-летнего жителя подозревают в убийстве брата. Мужчина заживо сжег родственника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в селе Чемодановка. Братья распивали спиртные напитки в доме на Комсомольской улице.

В результате возник конфликт, в ходе которого один из них схватил бутылку с бензином, облил своего оппонента и поджег. 42-летний мужчина получил смертельные ожоги.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Отмечается, что раньше оба брата были фигурантами уголовных дел.

Пенза, Зоя Осколкова

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