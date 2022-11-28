российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 ноября 2022, 14:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Пензенской области облил брата бензином и поджег

В Пензенской области 39-летнего жителя подозревают в убийстве брата. Мужчина заживо сжег родственника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в селе Чемодановка. Братья распивали спиртные напитки в доме на Комсомольской улице.

В результате возник конфликт, в ходе которого один из них схватил бутылку с бензином, облил своего оппонента и поджег. 42-летний мужчина получил смертельные ожоги.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Отмечается, что раньше оба брата были фигурантами уголовных дел.

Пенза, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Приморье пенсионер расчленил соцработницу и закопал останки / Задержанный убийца столичного таксиста оказался еще и насильником / В Бразилии мэра города убили на рабочем месте / В США неизвестный открыл стрельбу по людям в супермаркете / Охранник в Подмосковье забил коллегу до смерти во время дежурства / СКР расследует смерть младенца в Петербурге / В Чечне сотрудника ГИБДД зарезали во время намаза / Мужчина, зарезавший посетителя столичного кафе, 16 лет менял внешность и жил по фальшивым документам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,