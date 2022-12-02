В Кабуле были убиты два террориста смертника

В Кабуле были уничтожены два террориста, которые пытались подорвать мечеть в штаб-квартире «Исламской партии Афганистана». Об этом сообщает Aamaj News.

По данным агентства, смертники предприняли попытку атаки, но были убиты. Кроме того, во время нападения пострадали два телохранителя лидера партии Гулбеддина Хекматияра.

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало произошедшее.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из действующих в стране вооруженных группировок.

Кабул, Зоя Осколкова

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