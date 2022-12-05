В Воронежской области при взрыве газа пострадал один человек

Один человек пострадал в результате разгерметизации газового баллона в трехэтажном жилом доме в поселке Кантемировка Воронежской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

«В здании выбито несколько стекол, есть один пострадавший – в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Позднее в областном правительстве уточнили, что пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

«Подчеркнем, что причина ЧП исключительно в бытовой плоскости. Власти держат ситуацию на контроле, в том числе и по остальным жителям этого дома, им будет оказана вся необходимая поддержка», – сообщили в правительстве региона.

Надо отметить, что еще в двух российских регионах сегодня произошли взрывы газа в жилых домах. В Нижегородской области в результате инцидента никто не пострадал, а в Ярославле госпитализировали 40-летнего жильца в реанимацию ожогового отделения. Вечером 4 декабря взрыв бытового газа произошел в пятиэтажке в Нижневартовске. Погибли шесть человек, из которых опознан пока один. Госпитализирвоаны четверо пострадавших, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Под завалами могут оставаться люди. На месте ЧП работает группировка МЧС в количестве 200 человек и 56 единиц техники.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»