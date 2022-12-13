В Казахстане мужчина убил своих троих детей и совершил суицид

В Казахстане мужчина расправился с тремя собственными маленькими детьми и покончил с собой. Трагедия произошла в Мангистауской области после семейного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По информации ведомства, вечером 11 декабря в отдел полиции Мунайлинского района поступил вызов об обнаружении четырех тел. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что погибшие – члены одной семьи. Это 38-летний отец и трое детей в возрасте 8 лет, 4 лет и 10 месяцев.

Правоохранители выяснили, что мужчина сначала убил детей, а затем совершил суицид.

Оказалось, что трагедия произошла на почве семейного конфликта, пара собиралась развестись. В ходе проверки обнаружена аудиозапись, отправленная мужчиной своей жене. На записи он говорит, что собирается умереть и вместе собой заберет своих детей.

Известно, что оба супруга имели постоянное место работы. Другая информация в интересах следствия не разглашается.

Астана, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»