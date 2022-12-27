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Вторник, 27 декабря 2022, 13:06 мск

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В Кабардино-Балкарии ликвидировали рецидивистов, готовивших теракт в военкомате

В Кабардино-Балкарии при задержании были убиты местные жители, подозреваемые в подготовке нападения на военкомат. При обысках у них обнаружили самодельную бомбу.

По данным спецслужб, двое мужчин готовили теракт в городе Чегеме. Известно, что оба были неоднократно судимы за кражи, грабежи, наркотики, угрозы убийством и тяжкие причинения вреда здоровью, передает телеграм-канал Shot.

Правоохранители выяснили местонахождение преступников в лесу под Нальчиком, однако те сдаваться не собирались и открыли стрельбу по силовикам. Ответным огнем рецидивисты были убиты.

При них обнаружили автомат Калашникова и пистолет Макарова с боеприпасами, а также взрывное устройство около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Предположительно, бомбу планировали взорвать дистанционным способом. Кроме того, у подозреваемых нашли наличность в размере 50 тысяч рублей и пять сотовых телефонов.

Отмечается, что во время спецоперации никто из правоохранителей и мирных жителей не пострадал.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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