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Суббота, 21 января 2023, 15:04 мск

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В Турции задержали 10 сторонников террористов

Турецкие спецслужбы задержали сторонников террористических организаций «Исламское государство»* и «Аль-Каида»*. Об этом сообщает газета Sabah.

Боевики были задержаны в Стамбуле. Как уточнили в генеральной прокуратуре города, в ходе расследования была установлена причастность этих лиц к террористическим организациям, действующим в зоне конфликтов.

В ведомстве подчеркнули, что все задержанные – граждане других государств.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), «Аль-Каида» – организации признаны террористическими, их деятельность в России запрещена.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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