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Понедельник, 23 января 2023, 13:31 мск

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На Кавказе поймали националиста, готовившего теракт по заданию киевских спецслужб

На Северном Кавказе силовики задержали сторонника украинских националистов, планировавшего теракт по заданию киевских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности <...> предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», – говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Отмечается, что задержанный сознался в том, что собирался совершить теракт. Расследование продолжается.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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