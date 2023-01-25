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Среда, 25 января 2023, 16:03 мск

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В нарколаборатории под Ярославлем нашли обезьяну, кошек и собак

Полицейские раскрыли деятельность лаборатории по изготовлению запрещенных веществ. В том же помещении обитали несколько домашних питомцев, включая обезьяну. Об этом сообщает «МВД.Медиа».

Правоохранители установили, что двое жителей Ярославской области приобрели в одном из сел Переславского района земельный участок. Там они организовали лабораторию по производству наркотиков.

Во время обысков было изъято 38 полимерных противней и 81 канистра с наркосодержащими веществами и их прекурсорами. Экспертиза установила, что смесь содержала 12,5 кг мефедрона. Изготовителей наркотиков арестовали.

«Кроме того, в их доме были обнаружены животные: кошки, собаки и обезьяна. В настоящее время сотрудники полиции передали питомцев ярославским зоозащитникам», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ярославль, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,