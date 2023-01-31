В Кузбассе раскрыли подпольный цех по производству водки и коньяка

В Кемеровской области правоохранители выявили подпольное производство алкогольной продукции. Силовики изъяли тысячи бутылок поддельной водки и коньяка.

Злоумышленники незаконно производили в регионе фальсифицированный алкоголь, который затем реализовывали через сеть торговых точек. Из незаконного оборота изъято более четырех тысяч литров фальсификата – водки и коньяка различных наименований.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции выявили цех по производству спиртосодержащей жидкости, пять складских помещений, где хранилась приготовленная к сбыту продукция, и установили 15 магазинов, в которых была налажена ее продажа. Задержаны шесть участников организованной группы», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные в особо крупном размере».

Кемерово, Зоя Осколкова

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