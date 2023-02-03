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Пятница, 3 февраля 2023, 10:12 мск

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Из Таиланда в Россию экстрадировали обвиняемого в заказном убийстве

Россиянина, обвиняемого в заказном убийстве и скрывавшегося в Таиланде, экстрадировали на родину. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, в 2017 году Игорь Гужин нанял киллеров, чтобы те избавились от жителя Самары, с которым возник конфликт из-за работы в сфере ритуального бизнеса. Убийцы застрелили жертву и получили 1 млн рублей.

Тем временем, Гужин покинул страну, он был объявлен в международный розыск и скрывался от следствия. Задержать россиянина удалось лишь осенью прошлого года.

Генпрокуратура РФ направила запрос на экстрадицию тайским властям. В сопровождении НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ Игорь Гужин был переправлен на родину, заявила Волк.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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