Россиянин целый год жил со спрятанным в диване трупом убитого отца

Жителя Пермского края обвиняют в убийстве отца. Мужчина целый год жил в квартире с трупом. Об этом сообщает региональное управление МВД.

На днях в полицию обратилась жительница одного из многоквартирных домов и сообщила, что давно не видела своего соседа. Участковый выяснил, что мужчина проживал с сыном, никуда из города не выезжал, но о пропавшем без вести родственники правоохранителям не сообщали.

«Стражи порядка направились в квартиру исчезнувшего гражданина. Дверь им открыл его сын. В жилище присутствовал неприятный запах. В диване, обмотанном пленкой и скотчем, в полиэтиленовом мешке был обнаружен труп хозяина с признаками насильственной смерти», – говорится в релизе.

Как установила экспертиза, мужчина умер около года назад от удара ножом, нанесенного сыном по время пьяной ссоры. Убийца испугался и спрятал тело в диван. Все это время он жил в их совместной квартире.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемого арестовали.

Пермь, Зоя Осколкова

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